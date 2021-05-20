Эксперт рассказал об авиасообщении с Европой

Страны ЕС разрешили въезд полностью вакцинированным туристам. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин рассказал, что ряд стран Европы уже открыл свои границы, и первая страна, которая начала выдавать визы, была Греция.

"Теперь отменены квоты на количество туристов, выезжающих в Грецию, открыты гостиницы, работают рестораны, и открыты международные аэропорты", – отметил Горин.

Он также подчеркнул, что запущено всего пять рейсов в неделю. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.