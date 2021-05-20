Москвичам рассказали, сколько стоит аренда дачи в СНТ Роднево

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Один из самых бюджетных вариантов предлагают в поселении Щаповское, в СНТ Роднево. Это 25 километров от МКАД, добраться можно на машине, либо от метро "Царицыно" менее чем за полчаса.

За 45 тысяч рублей в месяц владельцы сдают двухэтажный стометровый дом из пенобетонных блоков. Там есть четыре спальни, санузел, беседка на участке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.