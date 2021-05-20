Москвичам рассказали, как добраться до Челябинска

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Сегодня расскажем про популярный вариант отдыха, всего 40 минут от Челябинска. Термы в Еткульском заповеднике, курорт с названием "Баден-Баден". Быстрее всего добраться получится на самолете, билеты можно найти за 2 500 рублей, а лететь всего около 2 часов. Далее можно доехать на такси.

Еще дешевле дорога обойдется на поезде, но время в пути займет от суток. И самый дорогой вариант – ехать на машине. Тоже более 24 часов, а за бензин придется отдать 8 с лишним тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.