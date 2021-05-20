Москвичам рассказали, сколько стоит аренда дачи в деревне Русино

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Дома в Щаповском поселении находятся недалеко от МКАД. Можно добраться и на машине за 40 минут, и на общественном транспорте.

Коттедж находится в деревне Русино, 25 километров от Московской кольцевой. За 150 тысяч рублей в месяц владельцы предлагают двухэтажный кирпичный коттедж площадью 210 квадратов.

Есть 5 спален, бытовая техника, Wi-Fi, на участок проведен газ. Территория 20 соток, есть грядки, автоматический полив, организованное место для отдыха и гараж на 2 машины с автоматическими воротами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.