Москвичам рассказали об отдыхе в Волгограде

Волгоград вошел в список самых популярных маршрутов на майские праздники. Корреспондент телеканала Москва 24 рассказала, где остановить в регионе и на что обратить внимание.

Москвичам также рассказали о стоимости путешествия в российский регион. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

