Более половины россиян останутся дома на майские праздники – ВЦИОМ

Более половины россиян на майские праздники останутся дома. Такие результаты исследования привел ВЦИОМ. При этом около 40% планируют отправиться на дачу. И лишь менее 10% отправятся в другие города и страны.

Во сколько обойдется путевка на российские курорты на эти майские праздники? И как добраться на побережье? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.