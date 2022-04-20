Телеканал Москва 24 узнал, сколько стоит добраться до Тулы

Телеканал Москва 24 в рубрике "Май холлидейз" рассказывает, как можно добраться до самых популярных мест и сколько это стоит.

Добраться до Тулы можно на поезде. От Москвы весь путь займет около двух часов. Стоимость билета – 600 рублей. Также отправиться в данный город можно на автомобиле. Путь займет примерно три часа. За бензин придется заплатить 750 рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

