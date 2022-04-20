Волгоград вошел в список популярных направлений для отдыха в майские праздники

Волгоград вошел в топ-10 популярных направлений для отдыха в майские праздники. Такие данные предоставил российский сервис бронирования жилья.

Известно, что в Волгограде хотят остановиться на период от двух до девяти ночей и потратить на проживание от двух до четырех тысяч рублей в сутки.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

