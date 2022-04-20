Крым впервые не вошел в число наиболее востребованных внутренних курортов

Российские туристы не спешат в Крым. По мнению экспертов, отдых на полуострове потерял привлекательность.

По оценке одного из агрегаторов, Крым впервые не вошел в топ-5 востребованных курортов. Причин несколько – и холодная весна, и закрытие южных аэропортов, в том числе в Симферополе.

Полагают, что в начале мая на курорты полуострова приедет вдвое меньше туристов, чем обычно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

