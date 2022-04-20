Согласно исследованиям российского сервиса бронирования жилья, Волгоград вошел в список популярных городов для отдыха с детьми на майские праздники.

По данным сервиса, туристы в среднем останавливаются там на два дня. Сколько стоят билеты в Волгоград? Что посмотреть? И какая стоимость гостиниц?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.