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15:45

Туризм

Иммунолог прокомментировал решение КНР возобновить выездной туризм в РФ

Иммунолог прокомментировал решение КНР возобновить выездной туризм в РФ

Китай возобновит выездной туризм в Россию с 6 февраля

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Китай возобновляет групповой туризм в Россию с 6 февраля, который был ранее приостановлен из-за пандемии. Однако более 30 стран ввели ограничения на въезд для путешествующих из Китая.

Иммунолог Николай Крючков прокомментировал данное решение КНР и объяснил, какие меры предосторожности должна предпринять Россия. Он рассказал, могут ли китайские туристы повлиять на эпидемиологическую обстановку в РФ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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