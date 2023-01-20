Россиянам рассказали, как изменятся цены на туры в Грузию при прямом авиасообщении

Российские туроператоры готовы открыть продажу путевок в Грузию, если прямое авиасообщение между странами возобновится. Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил этой возможности. Однако стало известно, что отдых в Грузии может подорожать.

На данный момент, чтобы добраться к месту отдыха в Грузии, россияне бронируют только гостиницы через турфирмы, покупают авиабилеты отдельно и летают через Минск, Стамбул или Ереван. Стоимость таких билетов – от 13 561 рубля.

Как изменится ценник на поездки в Грузию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.