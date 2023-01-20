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Туризм

Туроператоры готовы возобновить продажу путевок в Грузию

Туроператоры готовы возобновить продажу путевок в Грузию

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Российские туроператоры готовы открыть продажу путевок в Грузию, если прямое авиасообщение между странами возобновится. Возможное восстановление полетов приветствовали в Тбилиси. Дело в том, что экономика этой страны в значительной степени зависит от туристов.

Так, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на возобновление прямого авиасообщения с Грузией. В данный момент добраться туда по воздуху можно только через третьи страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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