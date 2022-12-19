Москвичам рассказали, как добраться до Торжка

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Торжок Тверской области можно на электричке: до Твери – за 1,5 часа, а потом еще час придется ехать до самого города. Все вместе будет стоить менее тысячи рублей.

На машине путь займет около трех часов, порядка 1 100 рублей нужно потратить на бензин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.