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Туризм

Москвичам рассказали, как добраться до Торжка

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Торжок Тверской области можно на электричке: до Твери – за 1,5 часа, а потом еще час придется ехать до самого города. Все вместе будет стоить менее тысячи рублей.

На машине путь займет около трех часов, порядка 1 100 рублей нужно потратить на бензин. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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