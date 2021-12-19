Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых в новогодние каникулы

Новогодние туры на популярные у россиян курорты продают по сказочным ценам. Поездка на праздники стоит в три раза дороже. Тем не менее, путевки почти все раскуплены.

Москвичи отмечают резкий рост цен на новогодние туры на самые популярные зарубежные курорты – Египет и Турцию. На Новый год спрос максимальный, и цены к дате вылета будут лишь возрастать.

Например, в Египет еще пару дней назад можно было улететь за 15 000 на человека. Теперь же с человека за недельный тур с вылетом в конце декабря нужно заплатить минимум 45 000.



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