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Новости

19 октября, 12:00

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Начался прием заявок на премию "Путеводная звезда – 2023"

Начался прием заявок на премию "Путеводная звезда – 2023"

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В столице начали принимать заявки на соискателя премии правительства Москвы "Путеводная звезда – 2023". Ее присуждают гастрономическим проектам, гостиницам, экскурсоводам, которые развивают столичный туризм.

В этом году 17 номинаций. Победителей шести из них выберет экспертное жюри. Еще 11 определят москвичи в проекте "Активный гражданин".

К участию приглашают как индивидуальных предпринимателей, так и самозанятых. Подать заявку можно на официальном сайте до 24 октября.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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