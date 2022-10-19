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21:15

Туризм

Крым и Краснодарский край не вводили ограничения для туристов – Ростуризм

Крым и Краснодарский край не вводили ограничения для туристов – Ростуризм

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Никаких ограничений на туризм в Крыму и Краснодарском крае не вводилось. Вся туристическая инфраструктура работает в обычном режиме, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что в регионе не планируется вводить комендантский час, либо ограничения на въезд и выезд. Аэропорт Сочи тоже работает в штатном режиме. Рейсы выполняются без изменений по всем направлениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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