Крым и Краснодарский край не вводили ограничения для туристов – Ростуризм

Никаких ограничений на туризм в Крыму и Краснодарском крае не вводилось. Вся туристическая инфраструктура работает в обычном режиме, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщил, что в регионе не планируется вводить комендантский час, либо ограничения на въезд и выезд. Аэропорт Сочи тоже работает в штатном режиме. Рейсы выполняются без изменений по всем направлениям.

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