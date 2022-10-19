Туроператоры сообщили о снижении стоимости туров в Египет

Стоимость туров в Египет стала уменьшаться. Если в сентябре сложно было найти предложения дешевле 100 тысяч рублей, то теперь есть варианты. Однако туроператоры заявили, что для этого нужно выбирать правильные даты. Дороже всего обойдутся ноябрьские праздники.

При этом стоимость отдыха в Турции продолжает быть выше, чем Египте. Там во многих отелях уже заканчиваются места.

Как правильно распланировать выходные у моря? На чем можно сэкономить? И на каких курортах принимают карты "Мир"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.