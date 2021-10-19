11:30
Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Куда на ноябрьские?". Впереди праздники, и многие регионы России вводят ограничения из-за ковида. Чтобы не промахнуться с выбором места для каникул, телезрителям рассказывают, где и какие правила действуют.
Чтобы добраться до Суздаля, можно доехать на поезде до Владимира. Дорога займет примерно 1 час 40 минут. Оттуда придется проехаться на автобусе еще 45 минут. Билеты обойдутся в 700 рублей. На машине получится чуть быстрее – 3,5 часа в пути и меньше тысячи на бензин.
Что касается ограничений, то в скором времени QR-коды там нужны будут для посещения кафе, ресторанов, а также фитнес-клубов, детских комнат, салонов красоты и кинотеатров. Пока указ отложенный, то есть в силу не вступил. Срок – конец октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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