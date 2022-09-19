Россиянам рекомендовали запастись наличными при поездках в Турцию

В АТОР рекомендовали россиянам при поездках в Турцию запасаться наличными. Это связано со сбоями в обслуживании карт "Мир". Ассоциация также туристам предлагает бронировать в Анталье отели "все включено" или хотя бы с завтраками.

Карты российской платежной системы ранее прекратили обслуживать турецкие Isbank и DenizBank. Решение было принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

