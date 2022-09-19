Сочи стал важным транспортным хабом, пока большинство южных аэропортов РФ закрыты

Сочи стал важным транспортным хабом, пока большинство аэропортов на юге страны закрыты. Но воздушная гавань с трудом справляется с таким потоком пассажиров. Люди пожаловались на длинные очереди.

Хотя уже сентябрь, туристов в Сочи меньше не становится. Куда все летят? Какие еще направления пользуются спросом? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.