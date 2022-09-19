Шесть миллионов туристов побывали в Москве летом 2022 года

В 2022 году летом в Москве побывали более шести миллионов туристов – на миллион больше, чем в прошлом году. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, чаще всего в столицу приезжали гости из Центрального и Приволжского федеральных округов, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области. Кроме того, на 25% выросло число путешественников из ближнего зарубежья – летом Москву посетили около 440 тысяч жителей соседних стран. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.