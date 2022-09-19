Воздушная гавань в Сочи переполнена туристами

В аэропорту Сочи очереди и не думали заканчиваться. Воздушная гавань переполнена. Несмотря на то, что уже сентябрь, туристов меньше не становится.

Пассажиры пожаловались, что вынуждены стоять в очередях на регистрацию по часу и больше. Воздушная гавань в Сочи в 2022 году приняла рекордное количество отдыхающих. Это один из немногих аэропортов, работающий на российском побережье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.