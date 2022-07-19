Спрос на зарубежные туры за иностранными банковскими картами может вырасти осенью. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Где выгоднее оформить карту, которую будут принимать иностранные интернет-магазины: в Белоруссии, Казахстане или Армении? Можно ли это сделать удаленно? И сколько стоит обслуживание? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.