В московских визовых центрах образовались длинные очереди. Сезон отпусков в разгаре, а сотрудников в консульствах не хватает. В некоторых визовых центрах свободных окон нет на полтора месяца вперед.

Шенген какой страны сейчас получить проще? Сколько стоят услуги турагентств, которые помогут оформить визу быстрее? И в какие европейские города сейчас можно улететь? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.