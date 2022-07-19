Места на подачу "шенгена" закончились в европейских визовых центрах в столице

Получить шенгенскую визу в Москве почти невозможно – в европейских визовых центрах закончились места на подачу документов. В день в представительствах европейских стран принимают лишь несколько сотен человек, а желающих в разы больше.

Кроме того, сотрудники визовых центров предупредили, что могут быть задержки по рассмотрению визы. Также прогнозируется, что ажиотаж сохранится на 2–3 месяца.

В какие страны хотят попасть москвичи? И есть ли возможность ускорить получение "шенгена"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.