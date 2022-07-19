Около 10 млн туристов посетят курорты Краснодарского края автотранспортом – Ростуризм

Добраться на море этим летом стало непросто. Самолеты на юг пока не летают, а билеты на поезда раскуплены.

По оценкам Ростуризма, в этом году порядка 10 миллионов человек посетят курорты Краснодарского края автотранспортом. Но и те, кто выбрал автомобиль, жалуются на гигантские заторы.

Сколько займет путь? И во сколько обойдется такая поездка? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.