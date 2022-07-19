Названа стоимость отдыха в отелях Турции

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях.

Свободных мест для отдыха в Турции осталось очень мало. Об этом сообщают представители туриндустрии. Большинство бюджетных отелей Антальи, Даламана, Мармариса и Бодрума уже полностью забронированы до конца июля или до середины августа.

Чуть больше 100 тысяч рублей придется заплатить за недельный отдых в Кемере за двоих. Располагается пятизвездочный отель на первой линии. Есть бассейн, SPA-центры, бары, тренажерный зал, детский клуб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.