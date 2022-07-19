Очереди на получение шенгена возникли в визовых центрах в РФ. Полтора месяца можно простоять в очереди на шенгенскую визу и не получить ее. Дело не только в политике, но и в интернет-ботах, которые создали ажиотаж.

Есть ли какая-то возможность оформить шенген этим летом? Какие страны до сих пор выдают россиянам многолетние визы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.