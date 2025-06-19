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19 июня, 20:55

Туризм

Более 500 россиян выехали из Ирана с 14 июня

Более 500 россиян выехали из Ирана с 14 июня

Захарова: более 500 россиян выехали из Ирана с 14 июня

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С 14 июня из Ирана выехали около 550 граждан России, из Израиля – более сотни. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Также оказана помощь с выездом гражданам Сербии, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана, добавила дипломат. По рекомендации Минэкономразвития России туроператоры приостановили продажу туров в Иран и Израиль.

В одном из дворов района Марьино загорелась машина. Инцидент произошел на улице Поречной. Из салона микроавтобуса виднеется пламя. Автомобиль припаркован прямо под окнами многоэтажного дома. Жители обеспокоены из-за возгорания.

В ближайшие часы возможен дождь с грозой и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС России. Москвичей попросили быть внимательнее на улице. Также граждан призвали не укрываться под деревьями, не парковать рядом с ними машины, а для поездок по городу использовать метро. Кроме того, синоптики предупреждают о рекордно низком атмосферном давлении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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