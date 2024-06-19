Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июня, 09:30

Туризм

Турсервис Russpass разработал тематический маршрут к дню рождения Анны Ахматовой

Турсервис Russpass разработал тематический маршрут к дню рождения Анны Ахматовой

Новости регионов: в Ульяновске подсчитывают убытки сильного ливня

Поток иностранных туристов в Москву вырос почти в два раза

Маршрут "В эпицентре городской жизни" вошел в список турпрогулок на сервисе Russpass

Более 80 маршрутов для прогулок с детьми по Москве доступны на сервисе Russpass

"Это Москва. Туризм": три парка на берегу Москвы-реки

Турсервис Russpass разработал более 80 маршрутов для прогулок с детьми в Москве

Новости часа: состав столичного метро на 75% состоит из поездов современного поколения

Москвичам рассказали, куда можно поехать на каршеринге

Дачу спустили на воду недалеко от Мытищ

В июне в Москве отметят 135 лет со дня рождения поэтессы Анны Ахматовой. К ее юбилею тематический маршрут подготовил проект Russpass.

Жители и гости города могут увидеть Москву глазами поэтессы и пройтись по знаковым для нее местам. Например, узнать, где Ахматова впервые услышала "Мастера и Маргариту", познакомилась с Александром Солженицыным и проводила свободное время.

Мероприятия подготовили и на ВДНХ. Там пройдет тематический спектакль, лекции и мастер-класс по дизайну сумок с цитатами из стихотворений Ахматовой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмгородвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика