Россияне не отказываются от поездок в Европу

Говорим "отпуск", подразумеваем "Европа". Для многих этот принцип все еще актуален. Хотя средний чек за перелет из России в одну сторону за год вырос с 18,5 тысяч до 42 тысяч рублей. Из-за этого растянулась и продолжительность поездки – до 18 дней. Это говорят данные опросов туристичсеких сервисов. Желающих отправиться в Старый свет ждет буквально приключенческая логистика. К каким берегам лететь и где получать визы – в сюжете телеканала Москва 24.