"Аэрофлот" увеличит число рейсов в Турцию с 25 июня

"Аэрофлот" с 25 июня откроет дополнительные рейсы в Турцию. Увеличится количество рейсов в Стамбул, а также будет возможно улететь в Анталию, Бодрум, Даламан. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

