Курорты Египта и Турции продолжили создать условия для поездок российских туристов

Популярные у россиян курорты Египта и Турции не хотят терять туристов. Даже в нынешней сложной ситуации пытаются создать условия для поездок.

С 28 мая увеличится количество чартерных рейсов в Египет. А накануне Россия и Турция договорились установить в отелях специальные терминалы для оплаты картами "Мир".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.