ФАС проверит цены в отелях на майские праздники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) требует отчета о ценах в трехзвездочных отелях на майские праздники. Служба хочет проанализировать причины повышения стоимости услуг и выяснить, не было ли сговора между отельерами.

О том, в какую сумму обойдется, например, стандартный номер на двоих в столице, – в эфире телеканала Москва 24.