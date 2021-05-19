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Москва 24

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Туризм

19 мая, 18:15

Представительства Германии в России с 1 июня будут принимать заявления на шенген

туризм видео Олег Шоммер

Визовые центры Германии с 1 июня начнут принимать заявления на выдачу шенгенских виз. Об этом заявили в посольстве ФРГ в России.

До этого Евросоюз объявил о смягчении требований к въезжающим из других стран. Однако пока речь идет только о тех, кто привит препаратами, одобренным в ЕС, уточнили в Еврокомиссии. Российские вакцины в перечень не входят.

На специальном саммите ЕС будет также обсуждаться идея введения электронных сертификатов о вакцинации. Впрочем, окончательного одобрения документ пока не получил. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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