Представительства Германии в России с 1 июня будут принимать заявления на шенген

Визовые центры Германии с 1 июня начнут принимать заявления на выдачу шенгенских виз. Об этом заявили в посольстве ФРГ в России.

До этого Евросоюз объявил о смягчении требований к въезжающим из других стран. Однако пока речь идет только о тех, кто привит препаратами, одобренным в ЕС, уточнили в Еврокомиссии. Российские вакцины в перечень не входят.

На специальном саммите ЕС будет также обсуждаться идея введения электронных сертификатов о вакцинации. Впрочем, окончательного одобрения документ пока не получил. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.