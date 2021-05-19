Москвичам рассказали, сколько стоит арендовать дачу в Жуковке

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Деревня Жуковка Первомайского поселения находится в 22-х километрах от МКАД. Она располагается между Калужским и Киевским шоссе. Добраться можно общественным транспортом от станции метро "Саларьево" за полчаса.

За 120 тысяч рублей в месяц там сдают трехэтажный дом, 350 квадратов. Кирпичная постройка, 4 спальни, 2 санузла. Есть гардеробная, сауна и теплый гараж. На 15 сотках участка сад, альпийские горки, качели, много машино-мест. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.