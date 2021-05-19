В рубрике "Инфа сотка" рассказали о даче в Первомайском поселении

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

Сегодня выбираем дом в ТиНАО. Первый находится в 22 километрах от МКАД. Садовое товарищество "Полет" в Первомайском поселении. На машине можно доехать за 30 минут, автобусом – полтора часа от станции "Теплый стан".

Цена – 80 тысяч рублей в месяц за 100 квадратов и два этажа. Участок 20 соток, постройка деревянная. Внутри три спальни, гостиная. Есть автономное отопление, бытовая техника и Wi-Fi, зона барбекю и ландшафтный дизайн. В пешей доступности находится пляж на пруду. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.