Речной маршрут из Хабаровска в Фуюань возобновят в мае. Там можно будет на месте оформить визу в Китай. Это коснется только тех, кто прибывает в город Фуюань по воде. Об этом сообщила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

Речные трамвайчики давно связывают китайский порт с Хабаровском – всего 65 километров по Амуру или чуть больше часа в пути. С приходом коронавируса речные маршруты остановили.

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