Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

Туризм

Речной маршрут из Хабаровска в Фуюань возобновят в мае

Речной маршрут из Хабаровска в Фуюань возобновят в мае

Минтранс заявил, что стоимость авиабилетов может вырасти на треть

Российские туристы могут отказаться от поездок в Турцию из-за резкого роста цен на путевки

Туроператоры рассказали про подорожавший отдых в Турции и Сочи

Туроператоры сообщили о подорожании отдыха в Турции и Сочи

Новый способ борьбы с туристами-нарушителями зафиксировали на Бали

Новости часа: Москва готовится к отключению отопления

Москвичам посоветовали начать бронировать билеты на майские праздники

Туроператоры рассказали о топе направлений для отдыха на майских праздниках

Москвичи начали планировать отдых на майские праздники

Речной маршрут из Хабаровска в Фуюань возобновят в мае. Там можно будет на месте оформить визу в Китай. Это коснется только тех, кто прибывает в город Фуюань по воде. Об этом сообщила министр туризма Хабаровского края Екатерина Пунтус.

Речные трамвайчики давно связывают китайский порт с Хабаровском – всего 65 километров по Амуру или чуть больше часа в пути. С приходом коронавируса речные маршруты остановили.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика