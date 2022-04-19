Число пользователей сервиса Russpass достигло 3 млн

Число пользователей туристического сервиса Russpass достигло трех миллионов. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, растет и число партнеров проекта – туроператоров, гостиниц, экскурсионных бюро, музеев. Их уже около 2 000. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

