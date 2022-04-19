Сочи попал в число самых популярных курортов по числу бронирований на майские праздники

Сочи попал в тройку самых популярных курортов по числу бронирований на майские праздники. По данным Ростуризма, среди лидеров также Крым и Кисловодск.

Туроператоры отмечают, что благодаря программе кешбэка спрос на туры по стране вырос до 35%. Также стало известно, что в период с мая по сентябрь, в южных регионах собираются отдохнуть более 10 миллионов туристов – это на 30% больше, чем в прошлом году.

Но и Турецкие курорты не хотят сдавать позиции. Там специально для россиян решили создать целую авиакомпанию. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.