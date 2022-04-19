Число пользователей туристического сервиса Russpass достигло 3 млн – Сергунина

Число пользователей туристического сервиса Russpass достигло трех миллионов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, растет и число партнеров проекта – туроператоров, гостиниц, экскурсионных бюро, музеев. Их уже около двух тысяч. На портале размещено более 4,5 тысячи туристических предложений, а также доступно 25 услуг и сервисов, которые позволяют спланировать путешествие.

В тройке самых популярных функций Russpass – бронирование номера в отеле, поиск достопримечательностей и подбор готового тура. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.