Телеканал Москва 24 узнал, сколько стоит добраться до Вологды

Телеканал Москва 24 в рубрике "Май холлидейз" рассказывает, как можно добраться до самых популярных мест и сколько это стоит.

Добраться до Вологды можно на поезде. От Москвы весь путь займет около 6,5 часа. Стоимость билета – 870 рублей. Также отправиться в данный город можно на автомобиле. Путь займет примерно 8,5 часа. За бензин придется заплатить две тысячи рублей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

