Сочи попал в тройку самых популярных курортов по числу бронирований на майские праздники. По данным Ростуризма, среди лидеров также Крым и Кисловодск. Туроператоры отмечают, что благодаря программе кешбэка спрос на туры по стране вырос до 35%.

Однако и турецкие курорты остаются популярными. Там специально для россиян решили создать авиакомпанию. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.