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19 марта, 19:30

Туризм

Российские туристы продолжают путешествовать в Турцию

Российские туристы продолжают путешествовать в Турцию

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Ни землетрясения, ни рост цен на путевки в Турцию не отпугнули россиян. За первые две недели марта турецкие курорты стали лидером продаж. Об этом заявляют туроператоры.

Туристы не только не отменяют туры, но и активно бронируют отдых на весну и лето. При этом цены, по данным агентств, за два года выросли вдвое. Самый популярный и довольно бюджетный вариант сейчас – Аланья. Самый дорогой среди лидеров – Кемер.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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туризмвидеоРоман Карлов
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