Туристы заказывают экскурсии к месту падения метеорита на Урале

Туристы обращаются к челябинским турагенствам с просьбой организовать экскурсии к месту падения метеорита на озере Чебаркуль. Заказы поступают разные - от индивидуальных поездок до организации туристических групп в несколько десятков человек. Однако, крупные агентства пока не воспринимают эту идею всерьез.

Тем временем интернет завален объявлениями о продаже кусочков челябинского метеорита. Цены доходят до миллиона долларов. Интерес потенциальных покупателей подогрели ученые. В Уральском федеральном университете заявили, что фрагменты упавшего космического тела могут быть разбросаны на территории площадью до 100 квадратных километров. На полноценное обследование этого района могут уйти годы. Но предприимчивые местные жители и туристы изучат местность гораздо раньше. Впрочем, ушлым продавцам достаточно просто убедить покупателей во внеземном происхождении камней. С некоторыми из торговцев небесными телами уже побеседовала полиция. В правоохранительных органах не исключают, что продавцов могут привлечь к административной ответственности.