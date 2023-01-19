Новые стандарты обслуживания появились у российских отелей

Новые стандарты появились у российских отелей. Ранее гостиницы сами определяли перечень и качество услуг, что могло ввести посетителей в заблуждение, а теперь создали единый свод правил для систем "Все включено" и "Ультра все включено". Новые требования касаются номерного фонда, наличия инфраструктуры, занятий для детей, SPA-услуг.

Ожидается, что утвержденные стандарты повысят качество обслуживания и создадут конкурентный продукт для туристов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.