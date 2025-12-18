Москва снова стала самым влиятельным городом мира в рейтинге GPCI. Анализ проводил японский фонд Mori MemОrial Foundation. В этом году он исследовал 48 крупнейших городов.

По данному показателю столица обогнала Токио, Париж, Лондон и Нью-Йорк. Также столица вошла в первую тройку городов по количеству культурных мероприятий и оказалась в первой десятке в категории "Культурное взаимодействие".

