18 декабря, 22:45

Туризм

Москва снова стала самым влиятельным городом мира в рейтинге GPCI

Москва снова стала самым влиятельным городом мира в рейтинге GPCI. Анализ проводил японский фонд Mori MemОrial Foundation. В этом году он исследовал 48 крупнейших городов.

По данному показателю столица обогнала Токио, Париж, Лондон и Нью-Йорк. Также столица вошла в первую тройку городов по количеству культурных мероприятий и оказалась в первой десятке в категории "Культурное взаимодействие".

