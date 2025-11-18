Форма поиска по сайту

18 ноября, 11:15

Количество турпоездок в Москву выросло на 11% с начала года

Московский регион сохраняет лидерство по количеству иностранных туристов в России. С начала года турпоток в столицу вырос на 11%, достигнув почти 2 миллионов гостей из общего числа в 3 миллиона иностранных туристов, посетивших страну.

Современная Москва предлагает гостям разнообразные возможности для отдыха, сочетая традиционные элементы с современными развлечениями. Зимой в центре города можно наблюдать множество иностранных туристов, которых привлекает рождественская атмосфера и праздничное убранство столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмгородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликАнастасия Тареева

