Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Турцию

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Чтобы посетить Турцию, за 72 часа до прилета, нужно оформить HES-код. На границе предоставить можно сертификат о полной вакцинации "Спутником V". Последняя прививка – не менее чем за 14 дней до поездки. Подойдут также справка о перенесенном за последние 6 месяцев ковиде с указанием титра антител, отрицательный ПЦР-тест и тест на антиген.

Все документы должны быть на английском языке. Оформить их можно через портал госуслуг. При этом "Спутник Лайт" Турция не признает. А по прибытии пассажирам могут провести выборочное тестирование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.